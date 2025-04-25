sonyazhytkova .25 апреля, 2025 10

Паапа Ессієду зіграє католицького священика, який закохується в черницю, у драмі Джека Торна "Falling". Партнеркою актора стала Кілі Гоуз — разом вони поринуть у глибокий конфлікт віри, кохання і внутрішніх обітниць.

Над майбутньою драмою "Falling" працює потужний творчий дует: сценарист Джек Торн (Юнацтво, Темні матерії) та режисер Пітер Гор (Це гріх, Останні з нас). У центрі історії — католицький священик Девід, роль якого виконує Паапа Ессієду. Він усе життя присвятив служінню церкві та людям. Черниця Анна у виконанні Кілі Гоуз так само щиро віддана своїй вірі. Здавалося б, їхні шляхи перетинаються лише в рамках духовної місії. Але раптове, глибоке почуття, що зароджується між ними, ставить під сумнів не лише їхні обітниці, а й саму суть віри, на якій вони будували своє життя.

У проєкті також зіграли Ракі Айола (Пакт), Джейсон Воткінс (Втрачена честь), Ніам К’юсак, Адріан Скарборо, Девід Доусон, Сьюзан Браун, Сандра Во, а також молоді актори Голлі Ріс і Шейд Сінклер.

Чи зможе кохання перемогти віру? І що лишається, коли серце обирає не шлях служіння, а шлях душевного гріха? Відповіді — вже незабаром у серіалі, що змусить вас відчути заборонене.

Джерело: Deadline