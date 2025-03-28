sonyazhytkova .28 марта, 2025 1

Тизер супергеройського екшену "Громовержці" двічі згадує Месників, і це сталося всього через день після того, як було підтверджено каст фільму "Судний день". Marvel майстерно синхронізує свої анонси, поступово розпалюючи інтерес до майбутніх авторських всесвітів.

30-секундний ролик здебільшого використовує кадри, які ми вже бачили: команда антигероїв збирається, щоб кинути виклик Сентрі—небезпечному мутанту, здатному знищувати людей в одну мить. Але головна родзинка тизера—відсилки до Месників. Перша лунає від Валентини Алегри де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус), яка заявляє, що Сентрі "сильніший за всіх Месників разом узятих". Друга належить її асистентці Мел (Джеральдін Вішванатан), яка підкреслює: "Месників більше немає", а значить, ніхто не врятує світ.

Але тоді з'являється Бакі Барнс (Себастіан Стен) і дає зрозуміти—"Громовержці" можуть стати новими рятівниками. І це стається буквально одразу після того, як Marvel підтвердили, що кілька учасників команди з’являться у "Месниках: Судний день". Вражаючий каст включає Себастіана Стена, Флоренс П’ю, Льюїса Пуллмана, Ваєтта Расселла, Девіда Гарбора, Ханну Джон-Кеймен, а також Патріка Стюарта, Тома Гіддлстона, Алана Каммінга, Ванессу Кірбі та багатьох інших.

Після виходу "Громовержців" навряд чи когось здивує, якщо ці герої офіційно стануть частиною ініціативи Месників. Можливо, навіть сам Сентрі перейде на їхній бік? Відповіді дізнаємось уже зовсім скоро—прем’єра "Громовержців" відбудеться 2 травня 2025 року.

Джерело: Gamesradar