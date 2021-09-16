Таня Гончаренко .16 сентября, 2021 7

В этот раз каст сериала Тима Бертона "Венсдей", который является спин-оффом "Семейки Адамс", пополнился звездой "Игры престолов" Гвендолин Кристи. - сообщает Deadline.

Гвендолин сыграет Ларису Уимс - бывшую одноклассницу и соперницу Мортиши Адамс. Сейчас же, Уимс является директором академии Невермор, куда поехала учиться дочь семейства - Венсдей.

Напомним, сериал посвящен подросшей Венсдей - дочери Гомеса и Мортиши, и её обучении в стенах академии Nevermore. Там, девушка пытается совладать со своими экстрасенсорными способностями, остановить серию массовых убийств и разгадать одну сверхъестественную тайну.

Главные роли в сериале исполнят Дженна Ортега (Уэнздей), Луис Гусман (Гомес) и Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша).

Сериал выйдет на Netflix, но когда именно, пока не сообщается.