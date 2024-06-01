sonyazhytkova .1 июня, 2024 2

Актор поділився своїми враженнями від повернення до свого іконічного персонажа у майбутньому фільмі "Дедпул і Росомаха".

"Коли я знову почав працювати над цією роллю, це було неймовірно захоплююче. Спочатку моє тіло трохи боліло, але я був радий, що воно все ще відповідає на навантаження. Я усвідомив, наскільки це добре для мозку. Але найважче було... харчування", - зазначив Джекман, який завжди мав труднощі з набором ваги.

"Мені доводиться багато їсти", - продовжив актор. "Для мого типу тіла, який від природи худорлявий, набрати м'язову масу - це найбільша проблема. Яка дійсно виснажує".

Райан Рейнольдс, який розмовляв з Джекманом для People, зізнався, що був приголомшений його фізичною підготовкою.

"Просто неймовірна рішучість, з якою ти виконуєш трюки та хореографію. Вперше я побачив, наскільки цінний досвід у піснях і танцях під час зйомок бойовика", - сказав Рейнольдс. "Ти виконуєш бойові сцени з такою швидкістю та впевненістю, яку я ніколи не бачив. Мені байдуже, скільки тобі років – 25, 35, 45 чи 55. Це було блискавично".

"Спостерігати за тобою, коли ти демонстрував майстер-клас зі стантворку, було одним із найвражаючих моментів у моєму житті", - додав Рейнольдс.

Довгоочікувана прем'єра стрічки "Дедпул і Росомаха" запланована на 26 липня.

Джерело: Deadline