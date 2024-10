sonyazhytkova .15 октября, 2024 10

Режисерське крісло майбутнього мюзиклу займає Крейг Брюер, відомий за стрічками "Метушня і рух" та "Поїздка до Америки 2".

До зіркового складу також увійшли Майкл Імперіолі, Фішер Стівенс та Джим Белуші, а також молоді актори Елла Андерсон, King Princess, Мустафа Шакір і Хадсон Хілберт Хенслі.

Сюжет фільму розповідає про двох музикантів, які переживають нелегкі часи, але вирішують створити триб'ют-гурт, присвячений Нілу Даймонду, щоб здійснити свої мрії та знайти кохання. Ця історія заснована на реальних подіях, які лягли в основу документального фільму 2008 року, знятого Грегом Кохсом.

Г'ю Джекман, якому нещодавно виповнилося 56 років, зіграв у фільмі "Дедпул і Росомаха" (2024), а також планує серію концертів у Radio City Music Hall у 2025 році. Серед його майбутніх проєктів — фільми "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie" та "The Death of Robin Hood".

Кейт Хадсон готується до ролі в серіалі Мінді Калінг "Running Point", де вона зіграє президентку баскетбольного клубу. Також нещодавно вона з'явилася у фільмі Раяна Джонсона "Ножі наголо: Скляна цибуля" (2022).

Джерело: Deadline