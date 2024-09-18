sonyazhytkova .18 сентября, 2024 8

Відомий актор розповів, що його персонаж, містер Рід, побудований на основі особистостей, з якими він зустрічався у своєму житті.

"Я мав справу з людьми, які, здавалось, були надзвичайно розумними і навіть чарівними, але з часом розумієш, що з ними відбувається щось дуже тривожне", – поділився Г'ю Грант у інтерв’ю Entertainment Weekly.

"Такі особи зазвичай стикаються з труднощами в побудові справжніх стосунків і дружби, тому часто замінюють їх на дрібні витівки, невдалі жарти або захоплення хобі, як от моделювання", – зазначив актор. Однак, він не розкрив конкретні імена, натякаючи на особистостей, які стали джерелом натхнення.

Фільм "Єретик" також вражає участю Софі Тетчер з "Yellowjackets" та Хлої Іст з Disney. Історія розгортається навколо двох сестричок-мормонок, які потрапляють до дивного господаря, у якого є таємниці, що перевершують будь-які уявлення. В останньому трейлері видно, що герой Гранта має приховані наміри, запрошуючи дівчат до себе під виглядом релігійної бесіди.

Грант поділився, що для кращого розуміння свого героя він постійно ставив собі питання про причини поведінки містера Ріда, що приводило його до аналізу минулого персонажа. Він детально розробив біографію і бекграунд героя, занотовуючи всі важливі моменти, щоб створити максимально правдоподібний образ.

Фільм вже здобув високу оцінку в 91% на Rotten Tomatoes, а критики відзначають гру Гранта як одну з його найвражаючих і найвідданіших.

"Єретик" – це творіння кінематографічного дуету Скотта Бека і Браяна Вудса, відомих за сценарій до стрічки "Тихе місце" і режисуру "Haunt". У фільмі також зіграли Еллі МакКіннон, Стефані Лавін, Еллі Янг, Рівер Кодак, Хейлі Хансен і Керолін Адейр. Прем'єра "Єретика" відбудеться 15 листопада.

Джерело: Gamesradar