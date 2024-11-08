sonyazhytkova .8 ноября, 2024 5

Під час прес-туру на підтримку фільму "Heretic" від A24 Грант не зміг утриматися від чергового жартівливого закиду на адресу свого колеги з "Щоденника Бріджит Джонс", поділившись своєю, дещо провокаційною, версією щастя.

Під час інтерв'ю для Vanity Fair Грант розкрив свою незвичайну формулу щастя: "Пити пінту London Pride, перекусюючи Twiglets, і з насолодою читати про катастрофу Коліна Ферта, як у критиків, так і в прокаті".

Г’ю Грант і Колін Ферт давно стали майстрами публічних жартів, які виникли ще під час їх спільної роботи у "Щоденнику Бріджит Джонс" у 2001 році. Одним з найбільш запам'ятовуваних моментів став інцидент 2022 року, коли Грант на церемонії BAFTA поставив стілець з табличкою на честь Ферта: "У люблячій пам'яті Коліна Ферта. Ще не мертвий, але виглядає, як такий. Спонсор — Г’ю Грант".

І їхні жарти не обмежуються лише особистими зустрічами. Наприклад, на червоній доріжці прем'єри "Реальна любов" у 2003 році Грант не втримався й перервав інтерв'ю Ферта, драматично позіхнувши на камеру. Згодом актор зізнався, що, хоча його критика часто носить жартівливий характер, насправді Ферт — єдиний актор, якого він щиро поважає і захоплюється.

У 2012 році, під час інтерв'ю для The Evening Standard, Ферт визнав, що, попри всі витівки Гранта, вони добре ладнають. "Це наші постійні жарти. Я завжди чую, як він заявляє, що я вже занадто старий для кіно", — з усмішкою поділився Ферт.

Цей дует доводить, що навіть у світі великого кіно є місце для дружніх закидів, а їхня відверта хімія на екрані не обмежується лише сюжетами. І хоча їхні жартівливі закиди не завжди коректні, вони однозначно додають пікантності їхній співпраці.

Джерело: Deadline