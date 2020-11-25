Анастасия Лях .25 ноября, 2020 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, Марк Руффало, исполнитель роли марвеловского супергероя Халка, сыграет отца персонажа Райана Рейнольдса, исполнителя роли марвеловского антигероя Дэдпула.

Речь о предстоящем фантастическом триллере под названием «Проект „Адам“». Главный герой (Рейнольдс) должен спасти себя самого в прошлом времени. Он отправляется в годы своей юности, где встречает покойного отца (Руффало), которому на тот момент столько же лет, сколько герою в настоящем.

Роль матери главного героя исполнит Дженнифер Гарнер. Также в проекте заняты Зои Салдана, которая, должно быть, сыграет любовный интерес или жену, и Кэтрин Кинер. В режиссерском кресле находится Шон Леви, уже снимавший Рейнольдса в комедии «Главный герой». Съемки запланированы на начало 2021 года и должны пройти в Ванкувере.