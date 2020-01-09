Анастасия Лях .9 января, 2020 13

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Как пишет Variety, один из самых выдающихся голливудских композиторов Ханс Циммер займется саундтреком фильма «Не время умирать», который станет 25-й серией бондианы.

Ранее композитором картины значился Дэн Ромер, но у него случился творческий конфликт с продюсерами франшизы, так что Циммер был приглашен в качестве замены. Стоит отметить, что Ромер был выбором режиссера Кэри Фукунаги, который ранее работал с композитором над военной драмой «Безродные звери».

Напомним, «Не время умирать» станет последним появлением Дэниэла Крэйга в образе 007. Помимо главной звезды роли в фильме исполнили Леа Сейду, Наоми Харрис, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рами Малек, Ана де Армас, Джеффри Райт, Кристоф Вальц.

Премьера запланирована на 9 апреля.