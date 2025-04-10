sonyazhytkova .10 апреля, 2025 1

Актор знову втілить культового Бога обману у стрічці "Месники: Судний день", яка стане наступним грандіозним фільмом MCU. Гіддлстон підтвердив своє повернення, прокоментувавши участь у проєкті під керівництвом братів Руссо.

"Я дуже, дуже схвильований", — поділився Гіддлстон в інтерв’ю ComicBook. "Це справді неймовірно, що я можу про це говорити, бо зазвичай я знаю багато, але не маю права нічого казати… Грати Локі — це був надзвичайний розділ мого життя. І він ще не завершився".

Зірка вперше з’явився в ролі бога хитрощів ще у "Торі" 2011 року, а згодом неодноразово повертався на екрани в культових стрічках Marvel, включно з "Месниками", "Рагнароком", "Завершенням" та серіалом "Локі", який вийшов на Disney+ і отримав два сезони, завершившись у 2023-му. Останній раз Гіддлстон з’являвся у кіно як Локі в "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

Окрім Гіддлстона, у "Месниках: Судний день" також з’являться Кріс Гемсворт (Тор), Ентоні Макі (Капітан Америка), Ванесса Кірбі (Сью Шторм), Пол Радд (Людина-мураха) та Флоренс П'ю (Єлена Бєлова). До того ж, стрічка стане довгоочікуваним мостом між всесвітами, адже на глядачів чекає дебют персонажів Людей Ікс у основному MCU. Серед них — Патрік Стюарт, Ієн Маккеллен, Алан Каммінг, Ребекка Ромейн, Джеймс Марсден і Келсі Ґреммер.

Marvel готує справжній супергеройський епос: "Судний день" заплановано на 1 травня 2026 року, а наступна частина — "Месники: Таємні війни" — вийде у травні 2027-го.

І хоча багатьом здавалося, що Локі вже сказав своє останнє слово, схоже, що справжній трюк ще попереду. Адже в грі, де ставки — порятунок всесвіту, краще мати на своєму боці майстра ілюзій.

Джерело: Deadline