Вышел второй трейлер экранизации дисишного комикса «Хищные птицы», который куда ярче предыдущего.
Напомним, по сюжету героиня Марго Робби переживает расставание с Джокером, но после классического этапа депрессии начинает ловить кайф от нового чувства эмансипации. Кайф обламывает суперзлодей Черная маска (Юэн МакГрегор), который намерен прикончить Харли. Так что
Судя по всему, нас ждет феминистская версия «Отряда самоубийц», только хочется верить, что результат не станет разочарованием в сравнении с трейлером.
Премьера запланирована на 6 февраля.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую