Анастасия Лях .10 января, 2020 12

Вышел второй трейлер экранизации дисишного комикса «Хищные птицы», который куда ярче предыдущего.

Напомним, по сюжету героиня Марго Робби переживает расставание с Джокером, но после классического этапа депрессии начинает ловить кайф от нового чувства эмансипации. Кайф обламывает суперзлодей Черная маска (Юэн МакГрегор), который намерен прикончить Харли. Так что психопатка-феминистка собирает крутую женскую команду, чтобы противостоять лиходею.

Судя по всему, нас ждет феминистская версия «Отряда самоубийц», только хочется верить, что результат не станет разочарованием в сравнении с трейлером.

Премьера запланирована на 6 февраля.