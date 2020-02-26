Актер объяснил, что производство пятого фильма приключенческой франшизы задерживается
По словам Харрисона Форда, который вернется к роли
О сюжете нового «Индианы Джонса» пока ничего неизвестно. Релиз картины запланирован на лето 2021 года.
Анастасия Лях .26 февраля, 2020 0 6
На фото: Харрисон Форд
Актер объяснил, что производство пятого фильма приключенческой франшизы задерживается
По словам Харрисона Форда, который вернется к роли
О сюжете нового «Индианы Джонса» пока ничего неизвестно. Релиз картины запланирован на лето 2021 года.
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