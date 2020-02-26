Анастасия Лях .26 февраля, 2020 6

Актер объяснил, что производство пятого фильма приключенческой франшизы задерживается из-за того, что создатели хотят довести проект до совершенства.

По словам Харрисона Форда, который вернется к роли археолога-авантюриста , в настоящее время заканчивается работа над несколькими сценариями, из которых в итоге будет выбран один, самый лучший, и тогда уже начнется непосредственный съемочный процесс. Актер отмечает, что создатели намерены не просто удивить публику, но «взорвать», то есть представить нечто поистине невероятное, не уступающее по уровню марвеловским блокбастерам, которые в смысле развлекательного кино несомненно являются эталоном.

О сюжете нового «Индианы Джонса» пока ничего неизвестно. Релиз картины запланирован на лето 2021 года.