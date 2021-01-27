Анастасия Лях .27 января, 2021 6

Кажется, про него уже все забыли. Новости про коронавирус давно затмили новости про харассмент.

Однако на днях стало известно, что суд обязал Харви Вайнштейна выплатить жертвам изнасилования 17 миллионов долларов. Более пятидесяти женщин, обвинивших продюсера в сексуальных домогательствах, получат денежные компенсации. В случаях изнасилования — по 500 тысяч долларов. Всего обвинения были поданы более чем от сотни женщин.

Напомним, что ранее суд приговорил Вайнштейна к тюремному заключению сроком на 23 года. Находясь в тюрьме, бывший голливудский титан подхватил «ковид» и был госпитализирован. После выздоровления Вайнштейн продолжил отбывать срок.