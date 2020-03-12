Анастасия Лях .12 марта, 2020 11

Нью-йоркский суд признал голливудского продюсера виновным в сексуальном насилии и приговорил к 23 годам тюрьмы, сообщает The New York Times.

Напомним, о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили более восьмидесяти актрис и сотрудниц The Weinstein Company. Однако с большинством юристам продюсера удалось заключить сделку о неразглашении и выплатить отступные. Оставшиеся шесть женщин довели дело до суда и выиграли. Все они присутствовали на оглашении приговора и сидели в первом ряду.

И хотя Вайнштейна оправдали по обвинению в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами, что могло повлечь за собой пожизненный срок, его признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи.

Адвокаты Вайнштейна добивались максимум пятилетнего заключения, но получили срок почти что в пятикратном размере для своего влиятельного клиента. Столь жесткий приговор называют беспрецедентным, поскольку раньше подобные дела даже не доходили до суда.