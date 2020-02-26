Анастасия Лях .26 февраля, 2020 2

Адвокаты бывшего голливудского продюсера проиграли судебный иск о сексуальных домогательствах и изнасиловании, сообщает Deadline.

Харви Вайнштейн сядет в тюрьму. И видимо, надолго. Если, конечно, не даст результатов апелляция, которую намерены подать его юристы. Жюри присяжных манхэттенского суда, состоящее из пяти женщин и семи мужчин, признало Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в частности в многочисленных сексуальных домогательствах.