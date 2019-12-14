Анастасия Лях .14 декабря, 2019 14

Бывший голливудский продюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, заключил с женщинами-истцами мировую, сообщает The New York Times.

Согласно договоренности Вайнштейн выплатит 25 миллионов долларов более чем тридцати актрисам и экс-сотрудницам обанкротившейся из-за скандала The Weinstein Company, которые уличили его в непристойном поведении и принуждении к сексу.

Правда, соглашение официально пока что не подписано, и его еще должен утвердить суд. Примечательно, что в договоре есть пункт, оставляющий за Вайнштейном право не признавать свою вину.