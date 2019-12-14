Бывший голливудский продюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, заключил с
Согласно договоренности Вайнштейн выплатит 25 миллионов долларов более чем тридцати актрисам и
Правда, соглашение официально пока что не подписано, и его еще должен утвердить суд. Примечательно, что в договоре есть пункт, оставляющий за Вайнштейном право не признавать свою вину.
В среднем каждая получит около $750000-800000, что является огромной суммой даже для такой богатой страны, как США. Неплохо так заработали себе на старость.
согласен