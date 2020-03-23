Анастасия Лях .23 марта, 2020 7

Бывший голливудский продюсер, отбывающий тюремный срок за сексуальное насилие, заразился коронавирусом, сообщает Deadline.

Харви Вайнштейн в настоящее время находится в изоляции в медицинском боксе, но подробностей о его состоянии пока нет. Инфекция у заключенного была обнаружена в тюрьме Баффало, где перед этим уже заразился один заключенный. Но скорее всего, Вайнштейн подцепил вирус раньше, в тюрьме Райкерс, откуда впоследствии был переведен в Баффало. В Райкерс с диагнозом коронавирус были госпитализированы сорок заключенных.