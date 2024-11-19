sonyazhytkova .19 ноября, 2024 6

Актор, не лише втілить головного антагоніста, але й візьме на себе роль виконавчого продюсера проєкту.

Лауреати премії "Оскар" Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг виступають продюсерами нового серіалу для Apple TV+, що стане сучасною адаптацією класичної історії Миса страху. Проєкт створений Ніком Антоскою ("The Act") і базується на романі Джона Д. Макдональда з однойменною назвою, що надихнув на створення фільму 1962 року та рімейк 1991 року, знятий самим Скорсезе.

У серіалі, що складатиметься з 10 епізодів, подружжя адвокатів Аманда та Стівен Боудени стикаються з випробуванням, коли Макс Кейді, небезпечний злочинець їхнього минулого, виходить із в'язниці. Це адаптація з цікавими нововведеннями — тепер адвокатами є обоє, а не тільки чоловік, як в оригінальних творах. Роль Кеді виконає Хав’єр Бардем, який знову повертається до свого улюбленого амплуа злочинця, цього разу на тлі нових психологічних і моральних запитів.

Серіал "Мис страху" обіцяє стати не просто ремейком, а потужним трилером, що поєднує класику з новими елементами, які триматимуть глядачів у напрузі до останнього епізоду.

Джерело: Deadline