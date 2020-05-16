Анастасия Лях .16 мая, 2020 4

Еще одно произведение мастера ужаса получит экранизацию. Новый потоковый сервис HBO Max профинансирует адаптацию рассказа «Полный газ», написанного Кингом в соавторстве с сыном Джо Хиллом, сообщает Deadline.

Проект будет созвучен с «Дуэлью» Стивена Спилберга, вышедшей в 1971 году. По сюжету группа байкеров сталкивается на трассе штата Невада с загадочным водителем грузовика, который начинает их преследовать и таранить.

Сроки производства телефильма пока не уточняются. Напомним, что стриминговая платформа HBO Max должна заработать с 27 мая.