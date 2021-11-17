Таня Гончаренко .17 ноября, 2021 9

Фанаты "поттерианы" должны быть в восторге. Актеры знаменитейшего фильма о мальчике-волшебнике снова воссоединятся в специальном выпуске посвященном 20-летию картины. Специальный эпизод "Гарри Поттера" выйдет эксклюзивно на HBO Max 1 января 2022 года.

Информация об этом размещена на Instagram -странице стриминга.

Впервые, после выхода на экраны "Даров смерти" актеры соберутся вместе. В выпуске появится центральное трио франшизы - Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также: Том Фэлтон, Хелена Бонэм Картер, Ральф Файнс, Гари Олдман и многие другие.

В спецвыпуске будут представлены интервью и беседы с актерами за два десятилетия с тех пор, как мир был очарован волшебным мира Хогвардса.

"Эта ретроспектива - дань уважения всем, чьи жизни были затронуты этим культурным феноменом - от талантливого актерского состава и съемочной группы, которые вложили свои сердца и души в эту экстраординарную кинофраншизу, до страстных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебства 20 лет спустя" - заявляет Warner Bros.