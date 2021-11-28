Таня Гончаренко .28 ноября, 2021 10

Экранизация комиксов DC "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" поддалась цензурированию от HBO Max - сообщается на Comic Book.

Стриминг смягчил некоторые сцены в которых были элементы насилия и вызывающие моменты.

Почему было принято такое решение, HBO Max не уточняют.

Возможно, это было сделано из-за того, что на момент выпуска "Хищные птицы" стали первым крупным проектом DC, официально получившим прокатный рейтинг R. При вложенных 81 миллионах картина собрала лишь 200 млн долларов, что говорит о прокатном провале ленты.

В истории кинематографа это не первый случай, когда стриминги редактируют свои шоу. Например Netflix в прошлом году представили сокращенную версию "Назад в будущее 2" с измененной сценой в которой Марти МакФлай просматривал журнал для взрослых "О-ля-ля".