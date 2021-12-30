Как сообщает Deadline, относительно молодой стриминг HBO Max вошел в десятку самых скачиваемых приложений 2021, куда не попали его конкуренты Netflix и Disney+.
В уходящем году приложение HBO Max было скачано 45 миллионов раз, что помогло потоковому сервису студии Warner оказаться на десятой строчке рейтинга, лидирующие позиции в котором заняли TikTok и Instagram.
Напомним, в этом году на HBO Max вышли такие сериальные хиты, как новая «Сплетница», продолжение «Секса в большом городе» под названием «И просто так», спецвыпуск легендарного ситкома «Друзья»… Также практически все блокбастеры студии Warner (такие, как сиквел