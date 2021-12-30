Анастасия Лях .30 декабря, 2021 7

Как сообщает Deadline, относительно молодой стриминг HBO Max вошел в десятку самых скачиваемых приложений 2021, куда не попали его конкуренты Netflix и Disney+.

В уходящем году приложение HBO Max было скачано 45 миллионов раз, что помогло потоковому сервису студии Warner оказаться на десятой строчке рейтинга, лидирующие позиции в котором заняли TikTok и Instagram.