Анастасия Лях .11 июня, 2020 4

Как пишет The Wrap, с 1 июля в каталоге потокового сервиса HBO Max, принадлежащего студии Warner, не будет ни одного фильма о Бэтмене.

По неизвестной причине платформа, запустившаяся в мае, откажется со следующего месяца от показа таких фильмов, как «Бэтмен», «Бэтмен возвращается», «Бэтмен навсегда», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости» и нескольких других. При этом речь не идет об отказе от всех дисишных экранизаций, так как фильмы «Аквамен», «Шазам!», сериал «Супергерл» будут и дальше присутствовать в каталоге.

Непонятно, это временное ограничение или постоянное, и с чем оно связано. Напомним, недавно стало известно, что на HBO Max выйдет режиссерская версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера.