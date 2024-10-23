sonyazhytkova .23 октября, 2024 7

Голова Warner Bros. та CEO, Ченнінг Данджі, поділився новими подробицями про виробництво майбутнього телевізійного серіалу "Гаррі Поттер".

У новому інтерв'ю Ченнінг Данджі розповів про неймовірну можливість працювати у Магічному світі, підкресливши, що адаптація книг дозволить заглибитися у їхній зміст значно глибше, ніж це можливо в двогодинному фільмі.

Проєкт уже активно просувається: команда сценаристів під керівництвом Франчески Гардінер завершила формування, а режисером став Марк Мілод. Кастинг на ролі Гаррі Поттера, Герміони Грейнджер і Рона Уізлі розпочато у Великій Британії та Ірландії. Діти, які братимуть участь у кастингу, повинні бути жителями цих країн і віком від дев'яти до одинадцяти років станом на квітень 2025 року. Це може вказувати на початок зйомок або підготовку до них у цей період. Виробництво також акцентує увагу на інклюзивності та різноманітності кастингу.

Серіал планується як точна адаптація книг, де кожен сезон буде присвячений одній з семи частин, і проєкт, ймовірно, триватиме десять років. Це вимагатиме значних зусиль від акторів, які отримають ці ролі, та обіцяє глибше занурення в історію. Прем’єра нового серіалу очікується наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Шанувальники активно обговорюють, які моменти з книг вони б хотіли побачити у новому шоу. Серед найбільш очікуваних сюжетів — нерозкриті лінії, як-от зусилля Герміони звільнити домашніх ельфів та створення нею Товариства за покращення добробуту ельфів (S.P.E.W.). Багато хто сподівається на глибше дослідження персонажів, особливо в пізніших сезонах. Глядачі з нетерпінням очікують більше сцен із такими улюбленцями, як Сіріус Блек, якого у фільмах зіграв Гері Олдмен, а також хочуть дізнатися більше про родину Дурслів, найближчих родичів Гаррі.

Фанати книг також пам'ятають, що один з братів Візлі не з’являвся у фільмах. Серіал може стати чудовою нагодою представити відсутнього Чарлі Візлі, який має значну роль у багатьох подіях романів, зокрема в битві за Гоґвортс. Крім того, ще багато нез’ясованих деталей про Гоґвортс, такі як Привид Півз, інші привиди та життя в інших будинках. Книги безсумнівно пропонують величезний потенціал для нових магічних пригод і сюжетних ліній, які чекають на своє дослідження в серіалі.

Джерело: Мovieweb