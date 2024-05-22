sonyazhytkova .22 мая, 2024 6

Шанувальники трилер-серіалу можуть радіти, восьмисерійний третій сезон повертається на HBO та Max у неділю, 11 серпня.

Серіал, створений Мікі Дауном та Конрадом Кеєм, відкриває глядачам завісу світу високих фінансів, слідуючи за групою молодих банкірів, які намагаються знайти своє місце в жорстокому середовищі, насиченому стресом, сексом і наркотиками, в лондонському офісі міжнародного банку Pierpoint & Co.

У третьому сезоні Pierpoint робить ставку на етичні інвестиції, і Ясмін (Маріса Абела), Роберт (Гаррі Лоуті) та Ерік (Кен Леунг) опиняються в центрі подій під час гучного IPO компанії Lumi, що займається зеленою енергетикою, яку очолює Генрі Мак (Кіт Герінгтон). Ця історія охоплює найвищі рівні фінансів, медіа та уряду. Після виходу з Pierpoint Гарпер (Май'яла Герро) прагне повернутися до захопливого світу і знаходить несподіваного партнера в обличчі менеджера FutureDawn Петри Кеніг (Сара Голдберг).

До акторського складу повертаються Конор МакНілл, Сагар Радія, Інді Льюїс, Адам Леві, Сара Періш, Тревор Вайт, Олена Саурель та Ірфан Шамджі. Новими учасниками, крім Герінгтона, стали Сара Голдберг у ролі Петри Кеніг, Міріам Петче як Світпія Голайтлі, Ендрю Кавілл у ролі лорда Нортона, Роджер Барклай як Отто Мостін, Фаді Елсайед у ролі Алі Ель Мансура та Фіона Баттон як Деніз Олдройд.

"Індустрія" є спільним виробництвом компаній Bad Wolf для HBO та BBC, виконавчими продюсерами виступили Джейн Трантер, Кейт Кроутер і Раян Расмуссен для Bad Wolf, а також Ребекка Фергюсон для BBC. Режисерами нового сезону стали Мікі Даун, Конрад Кей, Ізабелла Еклёф та Зое Вітток.

Джерело: Deadline