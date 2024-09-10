sonyazhytkova .10 сентября, 2024 7

Стримінгова платформа оголосила про старт відкритого кастингу для пошуку нових зірок, які втілять на екрані відомі ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер.

Вчора стартував офіційний набір дітей з Великої Британії та Ірландії для участі в кастингу на головні ролі у новому серіалі HBO. Шукають юних акторів віком від 9 до 11 років на квітень 2025 року.



Цей процес нагадує пошуки Деніела Редкліффа у 2000 році, коли йому було 11 років, а його колегам, Еммі Вотсон і Руперту Грінту, було 10 і 12 відповідно. Кастинг також акцентує увагу на різноманітності та інклюзивності, запрошуючи кандидатів з різних соціальних та культурних груп.

Цей підхід також використовувався у театральній постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя", де роль Герміони виконувала Нома Думезвені.

Перший етап кастингу передбачає подання самостійно знятих відео. Кандидати повинні завантажити два ролики: у першому, тривалістю до 30 секунд, необхідно розповісти коротку історію чи прочитати вірш — але не з "Гаррі Поттера". У другому відео, до хвилини, слід розповісти про себе та про особливо близьку людину або домашнього улюбленця.



Кастинг розпочався після призначення Франчески Гардінер та Марка Мілода сценаристом і режисером серіалу відповідно, після тривалого пошуку шоураннера.

Серіал, спочатку розроблений для Max, а тепер перенесений на HBO, обіцяє стати точним відображенням книг Дж.К. Роулінг і представити новий акторський склад.



Проєкт "Гаррі Поттер" реалізується Warner Bros Television разом з Brontë Film and TV Дж.К. Роулінг. Виконавчими продюсерами виступлять Франческа Гардінер і Марк Мілод, а також Ніл Блер і Рут Кенлі-Леттс з Brontë Film and TV, а також Девід Хейман з Heyday Films, який вже працював над фільмами серії.

Джерело: Deadline