Таня Гончаренко .27 сентября, 2021 7

На фото: Первый кадр сериала по The Last of Us

В официальном Твиттере HBO опубликовано первое изображение Педро Паскаля и Беллы Рамзи в образах персонажей Last of Us.

Напомним, сериал основан на видеоигре 2013 года "The Last of Us", разработанной компанией Naughty Dog, и рассказывает историю Джоэла (Педро Паскаль), контрабандиста, которому поручено сопровождать подростка Элли (Белла Рамзи) через постапокалиптические США.

Пилотный эпизод поставил российский режиссёр Кантемир Балагов. Постановщиками также выступят Ясмила Жбанич и Али Аббаси.

За сценарий отвечают Крейг Мэйзин ("Чернобыль") и творческий директор оригинальной TLOU Нил Дракманн.

Премьера проекта запланирована на 2022 год. Шоу состоит из 10 эпизодов.