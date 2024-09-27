sonyazhytkova .27 сентября, 2024 7

Довгоочікуваний тизер, озвучений Кетрін О'Харою, чия участь у серіалі була прихована. За попередньою інформацією, вона зіграє терапевта Джоела, допомагаючи йому впоратися з наслідками першого сезону. Цікаво, що її персонажа не було у відеогрі.

Кетрін О'Хара промовляє такі слова: "Ти не можеш вилікувати те, про що боїшся сказати вголос. Назви це, незалежно від того, як це важко. Що ти зробив?".

Тизер не розкриває головних сюжетних ліній, проте демонструє кілька сцен із Кейтлін Девер у ролі Еббі та Ізабелою Мерсед у ролі Діни, а також культові моменти з оригінальної гри. Відео приурочили до "Дня спалаху" - дня, коли в світі "Останніх з нас" почалася епідемія вірусу кордицепса. Цього року франшиза святкує 11 років з моменту вигаданого апокаліпсису.

Події другого сезону відбуваються через п'ять років після завершення першого, коли минуле Джоела та Еллі починає наздоганяти їх, втягуючи в новий небезпечний конфлікт - як один з одним, так і з жорстоким світом навколо.

Хоча точна дата релізу ще не оголошена, прем'єра очікується в першій половині 2025 року. Як повідомили Крейг Мейзін і Ніл Дракман, другий сезон буде коротшим - лише сім епізодів, але один із них обіцяє бути значно довшим.

Окрім повернення Педро Паскаля (Джоел), Белли Рамзі (Еллі), Габріеля Луни (Томмі) та Рутини Веслі (Марія), у другому сезоні до акторського складу приєднаються Кейтлін Девер (Еббі), Ізабела Мерсед (Діна), Янг Мазіно (Джессі), Аріела Барер (Мел), Таті Габріель (Нора), Спенсер Лорд (Оуен), Денні Рамірес (Манні) та Джеффрі Райт (Айзек).

Джерело: Deadline