Таня Гончаренко .17 февраля, 2022 5

На фото: The Last of Us

Ранее, из различных источников, появилась информация, что экранизация популряной игры The Last of Us выйдет в 2022 году. Теперь же, HBO опровергли эти данные.

В интервью изданию Deadline директор по контенту HBO Кейси Блойс объяснил почему зрители смогут увидеть картину не раньше 2023 года.

"Сериал не выйдет в эфир в 22-м. Они все еще снимают в Канаде. Я думаю, вы увидите его в 23-м. Я посмотрел несколько ранних эпизодов и очень взволнован. Крейг (Мэйзин) снял для нас "Чернобыль", он фантастический сценарист и режиссер. То, что я видел, выглядит потрясающе, так что я с нетерпением жду этого, но это будет не в 22-м году".

Напомним, сериал The Last of Us является экранизацией одноименной компьютерной игры, которая освещает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. Шоу расскажет историю контрабандиста Джоэла, который потерял дочь на заре пандемии. Теперь, главному герою предстоит долгий путь через всю страну в компании дерзкой девочки Элли с иммунитетом к болезни.