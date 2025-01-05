sonyazhytkova .5 января, 2025 12

Цей проєкт, створений Джоном Брауном, Самом Мендесом та Армандо Януччі, був гумористичним поглядом на кінематографічний світ супергероїв.

Представники HBO подякували творцям серіалу та акторському складу за співпрацю, зокрема Семові Мендесу, Джону Брауну та Армандо Януччі. Хоча серіал не буде продовжений, компанія сподівається на майбутні спільні проєкти.

Відмова від другого сезону не стала несподіванкою, адже комедії, що висміюють шоу-бізнес, не завжди знаходять широку аудиторію. Попри позитивні відгуки (74% на Rotten Tomatoes), "Франшиза" так і не потрапила до топ-10 найпопулярніших серіалів за Nielsen.

Серіал слідкує за знімальною групою, яка намагається знайти своє місце в жорстокому світі франшиз. Він розкриває хаос, що панує на знімальних майданчиках супергеройських фільмів, показуючи, як насправді створюються кінематографічні шедеври — адже кожен прокол має своє коріння.

В акторському складі — Хімеш Пател, Ая Кеш, Джесіка Хайнс, Біллі Магнуссен, Лоллі Адефопе, Даррен Голдштейн та Айзек Паул, а також Річард Е. Грант і Даніель Брюль, що додають особливого шарму в серіал.

Джерело: Deadline