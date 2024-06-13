sonyazhytkova .13 июня, 2024 10

Легендарний автор Джордж Р.Р. Мартін повідомив, що над пілотним епізодом майбутнього приквелу працює Ебоні Бут.

Мартін у своєму блозі привітав Бут з отриманням Пулітцерівської премії за її п'єсу "Primary Truth" та оголосив, що вона залучена до роботи над новою історією, яка буде відбуватися до подій оригінального серіалу.

"Вона неймовірно талановита молода драматургиня і приємна у співпраці; коли вона не пише та не продюсує свої призові п'єси на Бродвеї та за його межами, вона зайнята роботою над новим пілотом для 'Десять Тисяч Кораблів', спін-оффом 'Гри Престолів' про Німерію та Ройнарів", - написав Мартін. "Ми всі дуже схвильовані цим проєктом, хоча ще не знаємо, як оплатити десять тисяч кораблів, триста драконів і тих велетенських черепах".

"Десять Тисяч Кораблів" був одним з потенційних спін-оффів, які HBO розглядало для продовження "Гри Престолів". Раніше цього року сценарист Браян Хелгеленд розповів, що працював над сценарієм, який, за його словами, "вийшов чудовим".

"Це було щось на кшталт фільмів про Синдбада, змішаних з 'Одіссеєю'. У певному сенсі, Німерія – це Одисей, але замість 12 осіб у її команді, вона відповідає за всіх громадян цього плавучого міста-держави", - сказав він в інтерв'ю для Inverse.

Хелгеленд зазначив, що спін-офф базувався на королеві Німерії та короткій згадці про неї у Вестероській енциклопедії. По суті, це була історія про Мойсея, але з Німерією замість нього. Її країна була зруйнована, і її народ був змушений жити на воді, через що шоу отримало назву "Десять Тисяч Кораблів".

"Вони змушені були покинути свої домівки та шукати нове місце проживання, як ізраїльтяни, що залишили Єгипет", - продовжив він. "Німерія веде свій народ, намагаючись тримати всіх разом, але постійно є загроза розпаду, коли вони мандрують вигаданою версією Середземномор'я в пошуках нового дому".

Джерело: Deadline