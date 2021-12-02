Таня Гончаренко .2 декабря, 2021 0

HBO вложил 30 миллионов в съемки пилотной серии приквела популярного сериала "Игра престолов" под названием "Долгая ночь". Не смотря на такие затраты производство приквела отменено, - сообщает Screen Rant

Еще до того, как оригинальный сериал был завершен, HBO в попытках повторить успех шоу разрабатывал предстоящие приквелы и спин-оффы.

С 2018 года велась работа над "Долгой ночью", который разрабатывали Джейн Голдман и автор "Песни льда и пламени" Джордж Р.Р. Мартин. Были назначены актеры на главные роли и даже снята пилотная серия. Но, по причине, которую не огласили, HBO закрыли производство приквела.

По задумке "Долгая ночь" должна была раскрыть события происходящие за 10000 лет до "Игры Престолов", а именно, период Первой Долгой ночи и времени, когда Белые Ходоки вторглись в Вестерос.

На данный момент, запланирована премьера спин-оффа "Дом Драконов" в 2022 году. Это будет первый проект после завершения "Игры Престолов"