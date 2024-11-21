sonyazhytkova .21 ноября, 2024 9

Попри те, що серіал про знаменитого хлопчика, що вижив, який вийде в 2026 році, стане повним перезавантаженням франшизи з більш вірним відображенням книжок, він, ймовірно, збережить кілька знакових елементів.

Майбутній серіал поверне один із ключових елементів, що став символом франшизи — візуальні ефекти, які створюють магічний світ Гоґвортса. Компанія Framestore, яка відповідала за ефекти у всіх восьми фільмах, наразі веде переговори з HBO щодо своєї участі у новому проєкті.

Саме ця компанія створила легендарного гіпогрифа Бакбика, для розробки якого її колектив з 90 осіб працював понад рік. Хоча угода ще не укладена, є велика ймовірність, що Framestore знову займатиметься візуальними ефектами для серіалу. Очікується, що вони використають знайомі дизайнерські рішення, хоча подробиці поки що залишаються невідомими.

Framestore здобула Оскар за ефекти до фільму "Той, що біжить по лезу 2049", а також брала участь у створенні таких великих проєктів, як "Відьма", "Фуріоза" і "Паддінгтон".

Чи зможе компанія повторити свій успіх і створити новий магічний світ, який знову захопить глядачів, побачимо вже зовсім скоро.

Джерело: Мovieweb