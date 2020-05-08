Сайт LRM Online пустил слух, будто актер Хейден Кристенсен, сыгравший главную роль во втором и третьем эпизодах космической саги «Звездные войны», может вернуться к образу Энакина Скайуокера.
Издание утверждает, что Кристенсен в настоящее время ведет переговоры с диснеевским руководством. Предмет обсуждения —
Отметим, что актер должен был предстать в образе Энакина в заключительном девятом эпизоде «Скайуокер. Восход», но в итоге его камео вырезали, и голоса погибших джедаев в указанной сцене просто прозвучали за кадром.
Напомним, что в сериале про