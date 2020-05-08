Анастасия Лях .8 мая, 2020 7

Сайт LRM Online пустил слух, будто актер Хейден Кристенсен, сыгравший главную роль во втором и третьем эпизодах космической саги «Звездные войны», может вернуться к образу Энакина Скайуокера.

Издание утверждает, что Кристенсен в настоящее время ведет переговоры с диснеевским руководством. Предмет обсуждения — камео-флэшбэк для предстоящего сериала про Оби-Вана Кеноби, готовящегося для потокового сервиса Disney+.

Отметим, что актер должен был предстать в образе Энакина в заключительном девятом эпизоде «Скайуокер. Восход», но в итоге его камео вырезали, и голоса погибших джедаев в указанной сцене просто прозвучали за кадром.