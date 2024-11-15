sonyazhytkova .15 ноября, 2024 5

У майбутньому серіалі вона втілить образ Твилі — сміливої та рішучої дівчини з провінції, яка стане незамінною партнеркою героїні, роль якої виконує Емілія Кларк.

Події серіалу "PONIES" розгортаються в Москві 1977 року, де розповідається про двох "PONIES" (осіб, яких розвідка не вважає важливими), що працюють непомітними секретарками в американському посольстві. Все кардинально змінюється після таємничої загибелі їхніх чоловіків у СРСР, що змушує жінок вступити в ряди ЦРУ. Беа (Емілія Кларк) — високоосвічена дочка радянських емігрантів, яка володіє російською. Разом із Твілою вона розкриває масштабну змову часів Холодної війни і шукає відповіді на загадки, що стали причиною їхнього вдовства.

Серіал був створений Сюзанною Фогел, яка не лише є режисеркою та виконавчою продюсеркою, а й разом з Девідом Айсерсоном написала сценарій.

Джерело: Deadline