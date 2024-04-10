sonyazhytkova .10 апреля, 2024 4

Делрой Ліндо, Вунмі Мосаку та Джек О'Коннелл вже приєдналися до загадкового фільму від Warner Bros. У головних ролях імениті зірки, а сам проєкт, навколо якого вже великий розголос, збирається під камерами цього місяця у Новому Орлеані.

Що стосується сюжету, то про нього майже нічого не відомо, а те, що відомо, поки не підтверджено ні студією, ні самим Райаном Куглером. Є чутки, що дія фільму відбуватиметься в період Джим Кроу на півдні США та можливо, він об'єднає в собі як вампірські, так і південні містичні традиції. Також є звістка, що Майкл Б. Джордан може виконати подвійну роль - у вигляді близнюків. Щодо решти акторського складу, теж існують деякі відомості: Вунмі Мосаку може зіграти роль романтичного інтересу Майкла Б. Джордана (проте для кого саме з близнюків?); Джек О'Коннелл може зобразити расистського антагоніста, а роль Хейлі Стенфілд поки що залишається у таємниці.

Сценарій написав сам Куглер, а також він виступає продюсером через свою компанію Proximity Media. Зінзі Куглер і Сев Оганіан також беруть участь у виробництві.

Студія планує випустити фільм 7 березня 2025 року. Проєкт був оголошений у січні та викликав значний інтерес, призвівши до інтенсивних торгівельних переговорів взимку. Warner Bros. вибороли права завдяки спеціальній угоді, яка передбачає повернення деяких прав на стрічку режисерові протягом кількох десятиліть.

Хейлі Стенфілд зіграла у "Марвели" від Marvel та була у "Дікінсон" на Apple TV+. Її чекає повернення до ролі Гвен Стейсі у наступній частині "Spider-Verse".

Джерело: Нollywoodreporter