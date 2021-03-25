Анастасия Лях .25 марта, 2021 12

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса присоединилась к сиквелу комедийного дисишного комикса «Шазам!».

Миррен исполнит роль центральной антагонистки, а именно суперзлодейки Гесперы, которая в древнегреческой мифологии является дочерью титанов Атланта и Геспериды. Подробности сюжета пока не разглашаются.