Анастасия Лях .16 февраля, 2021 9

Новый фильм серии «Хэллоуин», продолжение вышедшего в 2018 году прямого сиквела оригинала, может миновать кинотеатральный прокат и сразу выйти онлайн.

Об этом заявил создатель культового оригинального слэшера Джон Карпентер, выступивший одним из продюсеров новых частей франшизы, срежиссированных Дэвидом Гордоном Грином. По словам Карпентера, это не точно, но вполне вероятно: картина может получить премьеру на одном из ведущих стримингов. Он назвал такое положение дел «трагедией», отметив, что кинотеатры «мертвы» и неизвестно, когда воскреснут, мол, такова реальность, и с ней необходимо смириться.