sonyazhytkova .12 сентября, 2024 6

Продовження жахів, натхнене популярною грою від Скотта Козтона, розпочне зйомки вже наступного місяця в Луїзіані



Цікаво, що на розважальному сайті штату зазначено фільм під назвою "Music Box", зйомки якого триватимуть з 28 жовтня 2024 року по 31 січня 2025 року. Шанувальники відеогри можуть вже вгадати зв’язок: "Music Box" - це предмет з "Five Nights at Freddy’s 2", який використовували для відлякування Ляльки. Таким чином, зйомки продовження цього успішного фільму, що зібрав майже $300 мільйонів у світовому прокаті, розпочнуться саме перед Хеллоуїном.

Фільм від Blumhouse, який планується до виходу 5 грудня 2025 року, знову буде знімати Емма Таммі.

Креатор Скотт Козтон додав інтриги до проєкту, натякнувши на сценарій фільму у своєму характерному стилі. Він опублікував чотири сторінки, з яких лише одна є справжньою. "Є ще один сюрприз перед закінченням дня. Ми оприлюднимо одну сторінку з реального сценарію 'Five Nights at Freddy's 2'" – написав Козтон у Twitter в серпні. "Звичайно, було б цікавіше, якщо б вона була доповнена трьома фейковими сторінками. Завдання для фанатів – визначити, яка з них справжня".

Джерело: Gamesradar