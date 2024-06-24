sonyazhytkova .24 июня, 2024 2

Focus Features представив трейлер одного з найочікуваніших фільмів року - "Носферату" від режисера Роберта Еггерса ("Маяк"). Прем'єра запланована на 25 грудня 2024 року.

Фільм, створений Робертом Еггерсом, розкриває готичну історію, де молода жінка занурюється у моторошний світ в якому її переслідує страхітливий вампір (Білл Скарсгард), що призводить до народження безмежного жаху.

Окрім, Лілі-Роуз Депп та Білла Скарсгарда, "Носферату" має потужний акторський склад: Ніколас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін, Ральф Інесон, Саймон МакБерні та Вільям Дефо.

"Носферату" став другим фільмом Еггерса для Focus Features після його вікінгської епопеї "Північник", що була спільно фінансована Focus і New Regency і зібрала 70 мільйонів доларів у всьому світі. У процесі виробництва також взяли участь Кріс Коламбус і Елеанор Коламбус, Джефф Робінов і Джон Грехем.



Міжнародну дистрибуцію нової стрічки візьме на себе Universal International.

Історія вампіра Носферату в кіно має багато інтерпретацій, але найбільш відомою залишається мовчазна кінокартинa Ф. В. Мурнау 1922 року, що відтворює атмосферу роману Брэма Стокера "Дракула". Цей фільм став символом жахів і лишається визначною роботою в жанрі. Серед інших видатних інтерпретацій варто відзначити "Носферату вампір" Вернера Герцога 1979 року та "Тінь вампіра" Е. Еліаса Мерхіджа 2000 року, який приніс Вільяму Дефо номінацію на премію Оскар за роль Макса Шрека, актора, що відіграв вампіра Графа Орлока в фільмі Мурнау.

Джерело: Deadline