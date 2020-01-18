Анастасия Лях .18 января, 2020 4

Аналитики прогнозируют слабый старт в американском прокате для новой дисишной экранизации «Хищные птицы», сообщает Comic Book.

По их данным, фильм с прокатным рейтингом R может собрать в премьерные выходные от 50 до 55 миллионов долларов на домашних экранах. Это не то чтобы провал (бюджет ленты оценивается в 100 миллионов), но и не успех. Для сравнения «Дэдпул» заработал на старте 132,4 миллиона, а «Логан», у которого аналогично взрослый рейтинг, собрал 96 миллионов.

Сама Марго Робби, выступившая исполнительницей главной роли и сопродюсером проекта, объяснила необходимость взрослого рейтинга тем фактом, что героини «Хищных птиц» психически травмированы и даже изувечены, и их характеры не подходят для подростковой аудитории.

Напомним, фильм стартует в прокате 6 февраля.