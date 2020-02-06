Анастасия Лях .6 февраля, 2020 3

Как пишет Deadline, аналитики предвещают «Хищным птицам» не самые высокие кассовые сборы по итогам премьерного уикенда.

Согласно прогнозам экранизация комикса про Харли Квинн и других дисишных антигероинь может собрать на старте 110–125 миллионов долларов в международном прокате. Это существенно меньше, чем удалось заработать другому хулиганскому проекту по комиксам DC — «Шазаму!» (158,6 миллиона долларов после стартовых выходных). Не говоря уже о сборах «Отряда самоубийц».

Но стоит отметить, что и «Шазам!», и «Отряд самоубийц» имели подростковый прокатный рейтинг, тогда как «Хищные птицы» получили взрослый рейтинг R по аналогии с марвеловским «Дэдпулом» (до сборов которого «Хищные птицы», конечно же, тоже не дотянут).

При этом критики оценили экранизацию очень высоко. На «гнилых помидорах» рейтинг экшена с Марго Робби в настоящее время составляет 91%.