sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Це сталося після того, як зірка "Хитрощів", Жан Смарт, отримала нагороду за найкращу акторську роботу в комедії або мюзиклі.

"Хитрощі" отримав свою дев'яту номінацію на "Золотий глобус", здобувши вже чотири нагороди. Серіал раніше вигравав у цій категорії в 2022 році, а також здобув нагороду за найкращу жіночу роль для Жан Смарт.

Творець та шоуранер Пол В. Даунс поділився емоціями від цієї перемоги, підкресливши важливість можливості розповідати свою історію, що є частиною давньої традиції людства. На додачу він звернувся до присутніх із гумористичним зауваженням, попросивши не підливати Жан Смарт більше алкоголю, адже на наступний день їх чекає ранній знімальний процес.

У третьому сезоні "Хитрощів" минув рік після того, як героїні розійшлися. Дебора Ванс (Жан Смарт) насолоджується популярністю свого стендап-шоу, а Ава (Ганна Ейнбіндер) прагне нових перспектив у Лос-Анджелесі. Четвертий сезон серіалу очікується на екранах вже наприкінці цього року.

До основного акторського складу приєднуються також Пол В. Даунс, Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкінс, Кейтлін Ольсон, Крістофер МакДональд, Марк Інделікато, Роуз Абду та Лоренца Іццо, що забезпечить ще більше колоритних моментів на екрані.

Тож "Хитрощі" продовжують радувати глядачів непередбачуваними поворотами та вражаючою акторською грою, підкорюючи нові вершини.

Джерело: Deadline