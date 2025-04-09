sonyazhytkova .9 апреля, 2025 14

"Predator: Killer of Killers" дебютує ексклюзивно на Hulu вже 6 червня. Студія презентувала перший динамічний тизер — кривавий, напружений і максимально брутальний, як і личить справжньому Хижаку.

Проєкт очолив Ден Трахтенберг, який після успіху "Здобичі" (2022) продовжує розвивати легендарну сагу. Цього разу — в анімаційному форматі.

Фільм об’єднує три історії, розкидані у часі та просторі, — від кривавих рейдів вікінгів до самурайських дуелей і неба Другої світової війни:

- Вікінг-воїтелька веде свого сина шляхом помсти.

- Ніндзя зраджує свого самурайського брата заради влади.

- Пілот союзників зустрічає неземну загрозу в небі.

Ці безжальні воїни — кожен у своїй історії — опиняються лицем до лиця з істотою, яка перевершує їх усіх. Бо тепер вони — лише здобич. А він — вбивця вбивць.

Цікаво, що "Killer of Killers" — не єдиний реліз у всесвіті Хижака цього року. Вже 7 листопада на великі екрани вийде ще один проєкт — ігровий фільм "Predator: Badlands" з Ель Феннінг у головній ролі. Її героїня Тіа об’єднається з молодим Хижаком проти спільного ворога — і це буде історія, якої ще не було у франшизі.

2024 рік буде роком, коли Хижак вийде на полювання одразу двічі. І, здається, цього разу в нього — апетит ще більший.

Джерело: Deadline

