sonyazhytkova .20 мая, 2025 8

Культовий мисливець повертається! Режисер фільму "Здобич" Ден Трахтенберг презентує трейлер анімаційного хіта "Хижак: Вбивця вбивць", у якому Яутжа виходить на слід найстрашніших воїнів людства — від мечів самураїв до кулеметів війни.

Анімаційна антологія складається з трьох окремих історій, кожна з яких розгортається у своєму часовому періоді. Глядачі побачать, як смертельно точні японські самураї, безжальні скандинавські берсерки та відважні льотчики союзників намагаються встояти проти позаземного мисливця, який полює не заради виживання, а заради виклику.

Трейлер демонструє динамічні сцени битв, зберігаючи фірмову жорстокість франшизи Predator, навіть у форматі анімації. Проєкт натхненний успіхом "Здобичі" (2022), яка подарувала нове життя серії — фільм із Амбер Мідтандер у ролі команчської воїтельки Нару став хітом як у критиків, так і в глядачів.

Це не єдина подорож у світ Хижака, яку готує Трахтенберг — паралельно він працює над "Predator: Badlands", де на передній план виходить Тіа у виконанні Ель Фаннінг — андроїд, створений зловісною корпорацією Weyland-Yutani з всесвіту Чужого.

Прем’єра "Хижак: Вбивця вбивць" відбудеться 6 червня на Hulu і Disney+. Готуйтеся: мечі, кулі й кігті зійдуться в битві за виживання. І тільки один вийде з лісу живим.

Джерело: Gamesradar