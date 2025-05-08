sonyazhytkova .8 мая, 2025 7

Зіркове тріо з "Надприродного" знову на екрані — Джаред Падалекі, Дженсен Еклз і Міша Коллінз зустрінуться в п’ятому сезоні "Хлопаків". Шанувальники серіалу, готуйтеся — це буде вибух.

Шоуранер "Хлопаків" і творець "Надприродного" Ерік Кріпке підтвердив: у п’ятому сезоні ми знову побачимо улюблених акторів разом у межах однієї сцени — та ще й в межах спільної сюжетної лінії.

"Можу підтвердити, що Джаред, Дженсен і Міша знялися разом, в одній історії, і взаємодіють один з одним. Це було справжнє задоволення — ніби повернулися до школи. Ми всі миттєво повернулися до старих звичок", — поділився Кріпке в інтерв’ю TV Insider.

Про повернення Падалекі та Коллінза стало відомо ще в лютому — їх залучили до фінального, п’ятого сезону серіалу. Тим часом Дженсен Еклз продовжує грати роль Солдатика — харизматичного і смертельно небезпечного "супергероя" з непростим минулим. Якими ж будуть ролі Джареда та Міші — поки тримають у секреті.

Нагадаємо, в "Надприродному" тріо зіграло легендарних мисливців — братів Вінчестерів та ангела Кастіеля, які разом 15 сезонів протистояли демонам, привидам, перевертням і іншим потойбічним загрозам. Їхнє останнє спільне поєднання на екрані відбулося ще в 2020-му, коли серіал завершився. Відтоді були спроби відродити франшизу, зокрема у спінофі "Вінчестери", який, утім, закрили.

"Це було дуже зворушливо. Ми не були разом у професійному сенсі вже багато років. І це возз’єднання справді мало значення", — додав Кріпке.

Прем'єра п’ятого сезону "Хлопаків" очікується у 2026 році на Prime Video. І хоч чекати ще довго, шанувальники вже готуються — екран знову здригнеться, коли троє мисливців вийдуть на спільне полювання.

Джерело: Gamesradar