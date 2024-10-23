sonyazhytkova .23 октября, 2024 5

Hulu представила захоплюючий трейлер до нової обмеженої серії, яка ґрунтується на романі Чарльза Ю 2020 року з однойменною назвою.

Головну роль у проєкті виконує Джиммі О. Янг, а також у серіалі з'являться Ронні Чієн, Хлоя Беннет, Ліза Гілрой, Салліван Джонс, Арчі Као та Діана Лін.

Сюжет серії "Interior Chinatown" зосереджується на Віллісі Ву, персонажі, який завжди залишається на другому плані в поліцейському шоу "Чорне та біле". За словами Hulu, Вілліс виконує свої обов'язки, обслуговуючи гостей у ресторані, мріючи про життя поза межами Чайна-тауну та прагнучи стати головним героєм власної історії. Все змінюється, коли він стає випадковим свідком злочину — це спонукає його розслідувати злочинну мережу, що діє в його районі, і відкриває йому таємниці родинного минулого, водночас даючи можливість відчути себе в центрі уваги.

Всі епізоди "Interior Chinatown" з’являться на Hulu 19 листопада.

Джерело: Hollywoodreporter