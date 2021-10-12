Таня Гончаренко .12 октября, 2021 9

Хлоя Чжао призвала зрителей задержаться ненадолго в кинозале после просмотра "Вечных". Режиссер подтвердила, что в фильме есть не одна, а целых две сцены после титров, и обе они удивительны, полны сюрпризов и важны. - пишет Comic Book

Хлоя тажке поделилась секретами своей работы над фильмом, которые позволили ей привнести в кинематографическую вселенную Marvel собственный режиссерский стиль: "Ну, я думаю, что Marvel Studios всегда работала с режиссерами, у которых очень разные голоса, и именно поэтому фильмы такие разные. Но в этом конкретном случае, полагаю, что меня наняли потому, что визуализация истории должна быть достаточно убедительной, чтобы зрители поверили, что эти персонажи ходили по земле в течение 7000 лет. А для этого есть то, что я люблю называть антропологическим способом отображения. То есть камеры зафиксированы на поверхности, и движения очень естественны. Сцены получаются длиннее, мы используем широкоугольные объективы и большую глубину фокуса. Очень похоже на то, что мы сделали для "Земли кочевников" - сказала Чжао.

"Вечные" - самый ожидаемый фильм осени. Премьера состоится в ноябре 2021 года.