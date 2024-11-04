sonyazhytkova .4 ноября, 2024 9

У своєму Instagram-дописі американська акторка не лише оголосила, що проголосувала за Гарріс, але й уперше відверто назвала себе "лесбіянкою".

На фото з наліпкою "Я проголосувала завчасно", акторка написала: "Як лесбіянка, я вірю у необхідність юридичного захисту для ЛГБТК+ спільноти. Ми потребуємо захисту та доступу до необхідної допомоги в цій країні". Це вперше Морец відкрито говорить про свою орієнтацію, і вона зробила це на власних умовах, підкресливши важливість підтримки виборів, які відображають її цінності.

Хлоя Грейс Морец, яка з 2018 року перебуває у стосунках із моделлю Кейт Гаррісон, раніше не коментувала свою сексуальність публічно. Пара неодноразово ділилася спільними знімками, зокрема на "Нью-Йоркському марші прайду" у 2023 році, демонструючи стабільність у своїх стосунках.

Це не перша робота Морец, що торкається ЛГБТК+ тематики. У 2018 році вона зіграла роль дівчини, яку піддають гей-конверсійній терапії, у фільмі "Міс-освіта Камерон Пост". Тоді акторка наголошувала, що не хоче обмежувати себе ярликами, заявивши: "Ми всі просто люди, які шукають любові. Дозвольмо кожному бути собою".

Таким чином, Хлоя Грейс Морец не лише висловила підтримку кандидатки на посаду президента США Камали Гарріс, а й відкрито продемонструвала свою позицію та рішучість відстоювати права ЛГБТК+ спільноти.

Джерело: Мovieweb