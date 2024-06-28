sonyazhytkova .28 июня, 2024 6

Зірка "Фабельманів" зіграє разом із Рей Романо та Лізою Кудроу. Сценаристкою і творцем телешоу виступає Ліз Фельдман ("Мертва для мене").

Серіал "No Good Deed" буде справжньою чорною комедією і складатиметься з восьми 30-хвилинних епізодів. Історія слідує за трьома абсолютно різними сім'ями, які змагаються за купівлю однієї й тієї ж прекрасної вілли 1920-х років, наївно вважаючи, що цей розкішний будинок вирішить всі їхні проблеми. Однак, як вже з'ясували продавці, мрія може обернутися справжнім кошмаром.

Хлоя Іст виконає роль Емілі Морган, художньо обдарованої та відповідальної доньки Пола (Рей Романо) та Лідії (Ліза Кудроу) Морган.

Ліз Фельдман є шоураннеркою і виконавчою продюсеркою разом із Віллом Ферреллом та Джессікою Елбаум від Gloria Sanchez Productions, Крісті Сміт і Сільвер Трі, яка режисуватиме пілотний епізод та інші серії.

Недавно Хлоя Іст завершила зйомки у трилері A24 "Єретик" разом із Г'ю Грантом та Софі Тетчер під керівництвом режисерів Браяна Вудса та Скотта Бека. Остання її поява була у фільмі Стівена Спілберга "Фабельмани", номінованому на сім премій Оскар, де вона зіграла з Полом Дано, Мішель Вільямс та Сетом Рогеном.

Джерело: Deadline